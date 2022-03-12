PayPal заблокирует электронные кошельки россиян 18 марта

Платёжная система PayPal предупредила россиян, что вывести деньги со счетов надо до 18 марта, сообщает РИА Новости.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года", — объявили в компании.

В воскресенье, 6 марта, Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России. Так, карты этих платёжных систем, которые были выпущены в России, перестали работать за пределами страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен