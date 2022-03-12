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Автор Валентина Севрюгина

PayPal заблокирует электронные кошельки россиян 18 марта

Мир

Платёжная система PayPal предупредила россиян, что вывести деньги со счетов надо до 18 марта, сообщает РИА Новости.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года", — объявили в компании.

В воскресенье, 6 марта, Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России. Так, карты этих платёжных систем, которые были выпущены в России, перестали работать за пределами страны.  

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Ситуация на Украине и ее экономические последствия — Только правда
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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