Минобороны РФ: националисты создали тяжёлую гуманитарную ситуацию в Мариуполе

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал о тяжелейшей гуманитарной ситуации, которая сложилась в украинском городе Мариуполе. По его словам, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, сообщает "Интерфакс".

Он сказал, что националисты угрожают мирным жителям физической расправой, пресекая любые попытки выхода из города. Так, из-за их обстрелов был сорван вывоз из Мариуполя на 50 автобусах.

В субботу, 12 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что биолаборатории на Украине финансировало Минобороны США для разработки биологического оружия. Смертоносные бациллы содержатся на территориях бывших советских республик.

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