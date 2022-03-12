Директор Донецкого производственного участка коммунального предприятия "Вода Донбасса" Геннадий Балицкий рассказал, что резервное водохранилище, которое сейчас питает город, серьёзно обмелело. По его словам, воды в нём осталось где-то на месяц, сообщает ТАСС.
Балицкий объяснил, что причина перебоев с водой в Донецке связана с остановкой канала "Северский Донец — Донбасс".
"Канал стоит из-за повреждений в районе Горловки на третьем подъёме. Пока канал стоит, такие перебои с водой и будут в городе, вода будет подаваться по часам", — сказал он.
Ранее мэр Докучаевска в Донецкой народной республике Александр Качанов заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины преобладает истерика и паника, поэтому обстрелы городов участились.
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