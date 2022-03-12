Донецк может остаться без воды буквально через месяц

Директор Донецкого производственного участка коммунального предприятия "Вода Донбасса" Геннадий Балицкий рассказал, что резервное водохранилище, которое сейчас питает город, серьёзно обмелело. По его словам, воды в нём осталось где-то на месяц, сообщает ТАСС.

Балицкий объяснил, что причина перебоев с водой в Донецке связана с остановкой канала "Северский Донец — Донбасс".

"Канал стоит из-за повреждений в районе Горловки на третьем подъёме. Пока канал стоит, такие перебои с водой и будут в городе, вода будет подаваться по часам", — сказал он.

Ранее мэр Докучаевска в Донецкой народной республике Александр Качанов заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины преобладает истерика и паника, поэтому обстрелы городов участились.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен