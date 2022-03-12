Зеленский: на данный момент погибло около 1300 украинских военнослужащих

В ходе пресс-конференции для иностранных журналистов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент погибло около 1300 украинских военнослужащих.

Украинский лидер также сказал о том, что страна нуждается в противоракетных системах. По его словам, Киев готов заплатить за них.

Также он затронул тему переговорю с Россией. Стало известно, что Зеленский предложил премьер-министру Израиля провести переговоры с Москвой в Иерусалиме.

В субботу, 12 марта, Владимир Зеленский также рассказал о том, что значит для Украины победы в сложившейся ситуации. Так, президент Украины считает, что самое главное, чтобы страна осталась самостоятельной и со своими ценностями.

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