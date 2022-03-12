В Хорватии высказались о крушении беспилотника Ту-141

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал крушение военного беспилотника угрозой для всех стран-членов НАТО,

Пленкович посетил место падения беспилотника с целью осмотреть территорию до того, как будут собраны обломки летательного аппарата.

"Не знаем, кому принадлежал БПЛА. Сейчас, по заявлениям с российской и с украинской стороны, все говорят, что не их, а кого-то другого", — цитирует слова главы ведомства РИА "Новости".

Премьер объяснил, что беспилотник преодолел украинское, румынское и венгерское воздушные пространства. До момента падения он летел около семи минут.

"И упал здесь, где у нас 4,5 тысячи студентов, ресторан, ночной клуб, другой ресторан, мост через Саву, жилые дома в 200 метрах. В этом большом несчастье у нас была удача, и никто не пострадал, повреждения получили 40 припаркованных автомобилей", — объяснил Пленкович.

Ранее выдвигалась версия о том, что упавший в Хорватии беспилотник мог прилететь с Украины.

Летательный аппарат потерпел крушение в городе Загребе в ночь на 11 марта. На месте происшествия образовалась воронка после взрыва. Рядом стражи правопорядка обнаружили два парашюта.

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