Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что биолаборатории на Украине финансировало Минобороны США для разработки биологического оружия. Смертоносные бациллы содержатся на территориях бывших советских республик.
Американские биологические лаборатории, в которых велись разработки оружия для ведения биологической войны, подчинялись Министерству здравоохранения Украины.
Как сказала Захарова, летом 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы отправила на Украину американскую гражданку Ульяну Супрун, которая стала боссом здравоохранения Незалежной.
«Отец Ульяны Супрун - Джордж Гарри Юркив, вице-президент North American Controls Inc. в отставке. Компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности: от разработки до поставки продукции», - уточнила официальный представитель МИД РФ.
Министерство обороны России накануне опубликовало документы, касающиеся биологических программ США на Украине. Специалисты полагают, вероятно, речь идет о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.
Сегодня стало известно, что замгенсекретаря Организации Объединенных Наций, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в связи заявлениями России о военных биологических программах на Украине посоветовала обратиться к 5, 6 статьям КБТО для того, чтобы проверить эти лаборатории.
В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории являются лишь малой частью сети, расположенной по всему миру. Документы, подтверждающие это, имеются и в будущем будут представлены.
Напомним, что в бывших советских республиках подобные биолаборатории находятся также на территории Грузии и Казахстана.
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