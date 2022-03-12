EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Смертоносный вирус из биолабораторий Украины: молиться или умирать

Мир » Бывший СССР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что биолаборатории на Украине финансировало Минобороны США для разработки биологического оружия. Смертоносные бациллы содержатся на территориях бывших советских республик.

Смертоносный вирус из биолабораторий Украины: молиться или умирать

Американские биологические лаборатории, в которых велись разработки оружия для ведения биологической войны, подчинялись Министерству здравоохранения Украины.

Как сказала Захарова, летом 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы отправила на Украину американскую гражданку Ульяну Супрун, которая стала боссом здравоохранения Незалежной.

«Отец Ульяны Супрун - Джордж Гарри Юркив, вице-президент North American Controls Inc. в отставке. Компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности: от разработки до поставки продукции», - уточнила официальный представитель МИД РФ.

Министерство обороны России накануне опубликовало документы, касающиеся биологических программ США на Украине. Специалисты полагают, вероятно, речь идет о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

Сегодня стало известно, что замгенсекретаря Организации Объединенных Наций, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в связи заявлениями России о военных биологических программах на Украине посоветовала обратиться к 5, 6 статьям КБТО для того, чтобы проверить эти лаборатории.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории являются лишь малой частью сети, расположенной по всему миру. Документы, подтверждающие это, имеются и в будущем будут представлены.

Напомним, что в бывших советских республиках подобные биолаборатории находятся также на территории Грузии и Казахстана.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«На Западе нет ничего свободного» — Политолог про миф о «свободном Западе»
Автор: Игорь Буккер, Куратор: Любовь Степушова
Темы война грузия украина казахстан мария захарова
Sberbank
Новости
Певицу Наталью Штурм удивили цены на российские товары
В офисе Зеленского раскрыли его местонахождение
Советник Зеленского отправил жителей Западной и Центральной Украины на работу
Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами
Заграничные средства Центробанка РФ зарезервируют для Украины
Россия подготовила контрсанкции в отношении Запада
Автопробег в поддержку российских военных прошел в Петербурге
Никас Сафронов не дал в обиду Аллу Пугачёву: "Она поехала лечиться"
В Молдавии заявили, что Европе грозит гуманитарный кризис
Мэр Львова обратился к украинцам: "Автомобили заберём для вооружённых сил"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России

Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.

Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Бывший СССР
Россия — "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС
Ирина Шлионская Вампирами рождаются, а не становятся, считают эксперты Ирина Шлионская Любовь Степушова Латвия рискует попасть под каток денацификации Любовь Степушова Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов
Общество
Глава Instagram сообщил, когда заблокируют соцсеть
Мир. Новости мира
Скандал с биолабами может привести к снятию санкций — эксперт
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Политика. Новости и аналитика
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Последние материалы
Певицу Наталью Штурм удивили цены на российские товары
В офисе Зеленского раскрыли его местонахождение
Советник Зеленского отправил жителей Западной и Центральной Украины на работу
"Нервы у нас крепче": Россия готова жёстко противостоять ЕС в энергосфере
Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами
Вампирами рождаются, а не становятся, считают эксперты
Заграничные средства Центробанка РФ зарезервируют для Украины
Самолечение антикоагулянтами грозит тромбозом или кровотечением
Чтобы снять страх, его надо смоделировать
Россия подготовила контрсанкции в отношении Запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников