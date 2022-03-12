Смертоносный вирус из биолабораторий Украины: молиться или умирать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что биолаборатории на Украине финансировало Минобороны США для разработки биологического оружия. Смертоносные бациллы содержатся на территориях бывших советских республик.

Американские биологические лаборатории, в которых велись разработки оружия для ведения биологической войны, подчинялись Министерству здравоохранения Украины.

Как сказала Захарова, летом 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы отправила на Украину американскую гражданку Ульяну Супрун, которая стала боссом здравоохранения Незалежной.

«Отец Ульяны Супрун - Джордж Гарри Юркив, вице-президент North American Controls Inc. в отставке. Компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности: от разработки до поставки продукции», - уточнила официальный представитель МИД РФ.

Министерство обороны России накануне опубликовало документы, касающиеся биологических программ США на Украине. Специалисты полагают, вероятно, речь идет о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

Сегодня стало известно, что замгенсекретаря Организации Объединенных Наций, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в связи заявлениями России о военных биологических программах на Украине посоветовала обратиться к 5, 6 статьям КБТО для того, чтобы проверить эти лаборатории.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории являются лишь малой частью сети, расположенной по всему миру. Документы, подтверждающие это, имеются и в будущем будут представлены.

Напомним, что в бывших советских республиках подобные биолаборатории находятся также на территории Грузии и Казахстана.

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