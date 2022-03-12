Советник Зеленского отправил жителей Западной и Центральной Украины на работу

Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что жителя западной и центральной Украины, где нет боевых действий, пора выходить на работу. Об этом политик написал у себя на странице в Facebook.

"Вам не кажется, что на западной и центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику, хотя бы магазины маленькие, предприятия", — сказано в его сообщении.

Ранее Алексей Арестович рассказал, как продвигаются переговоры между Москвой и Киевом. По его словам, основной темой переговоров является не денацификация Украины, а отказ от размещения конкретных видов вооружений.

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