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Автор Игорь Буккер

Полиция Латвии испугалась реакции российских СМИ

Мир » Бывший СССР

Глава МВД Латвии Мария Голубева предложила не проводить 16 марта в Риге традиционное шествие поклонников Латышского легиона СС. Причина: не дать российским СМИ повод для обвинений в пропаганде нацизма и войны.

Полиция Латвии испугалась реакции российских СМИ

Два минувших года такие шествия не проводились из-за ковидных ограничений. В этом году, сообщает eadaily. com, члены праворадикальной организации Daugavas Vanagi ("Ястребы Даугавы") запланировали провести шествие от рижской церкви Св. Иоанна до памятника Свободы.

"Рижское самоуправление, конечно, не может отказать… людям, которые каждый год приходят помянуть погибших, возложить цветы к памятнику Свободы. В то же время, мне кажется, устраивать политическую манифестацию в этом году было бы не очень правильно, так как это, конечно, даст враждебным российским СМИ дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые уже много лет звучат. На мой взгляд, нельзя допустить, чтобы это превратилось в мероприятие этнической поляризации", — отметила Голубева, выступая по латвийскому радио.

Кроме того, это может стать прецедентом для отказа от празднования Дня Победы 9-го мая. Голубева призналась, что в министерстве внутренних дел Латвии уже задумываются об этом, допуская к участию лишь тех, близкие которых погибли на войне.

Шествие латышских эсэсовцев проводится 16 марта. В этот весенний день 1944 года латышские дивизии впервые участвовали в боевых действиях против частей наступающей Советской армии. Католиков-литовцев, в отличие от близких к скандинавам эстонцев, Гиммлер считал славянами. Чаще всего их направляли в полицейские айнзатцгруппы, высоко оценивая их зверства по отношению к партизанам и отправили на фронт только после прорыва советских войск. Осенью того же года 15-я и 19-я латышская дивизия СС сгинули в "Курляндском котле".

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Автор: Игорь Буккер, Куратор: Любовь Степушова
Темы рига латвия
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