Эксперт Перинчек: Турция может стать "окном" для России в мир

На фоне европейский санкций и ограничений со стороны Запада у Турции появилась возможность стать своеобразным "окном в мир" для России, заявил известный турецкий аналитик Мехмет Перинчек.

По его словам, ограничения в отношении торгово-экономического сектора ударит не только по России, но и по другим странам, в том числе и Турции.

"Турция не пойдет на поводу у этих санкций, у Анкары появились хорошие возможности стать своего рода "окном в мир" для России. Турция в партнерстве с Россией может стать как энергетическим, так и логистическим центром", — пояснил аналитик в беседе с РИА Новости.

Кроме того, аналитик отметил, что не нужно забывать и про туризм. Страна уже готовится к летнему сезону. Перинчек также подчеркнул, что развитие строительной отрасли, также выгодно турецким властям.

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