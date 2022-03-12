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Автор Екатерина Широкова

Байден заявил об отправке военных США к границам России: "Будет третья мировая"

Мир

Американский президент Джо Байден заявил, что направляет 12 тысяч военных из США на приграничные с Россией территории. По его словам, НАТО не хочет конфликта, но "одно движение" и Штаты ответят.

Ранее Байден заявлял, что не будет вводить военных на территорию Украины, однако, подчеркнул, что намерен защищать "каждый дюйм" НАТО.

"Мы продолжим стоять с нашими партнёрами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что, если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет Третья мировая война", — цитирует заявление американского президента НТВ.

Лидер нации оговорился, что у США "есть священное обязательство", правда, перед кем и чем, не уточнил.

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