В США не могут между собой договориться — применит химоружие Россия или нет

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что у военного ведомства нет оснований полагать, что Россия может применить химическое оружие на территории Украины. По его словам, никаких признаков и доказательств этому нет.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что лично ему о подобном шаге российской стороны "никто не докладывал".

«У меня нет никакого конкретного признака, чтобы о нём говорить. Однако мы испытываем обеспокоенность на этот счёт. Мне не о чем сообщать в плане конкретных химико-биологических средств России внутри Украины», - цитирует заявление пресс-секретаря НТВ.

Ранее Pravda.Ru цитировала расхожие заявления политиков и представителей Белого дома, которые касаются обнаруженных биолабораторий на территории Незалежной. Так, госсекретарь Виктория Нуланд сообщила, что биолабы имели место быть. Тогда как пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки опровергла эту информацию и пояснила, что в США "знать не знают" об опытах на Украине и подобного оружия, согласно конвенции, Штаты не имеют.