EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

"Настоящие поцреоты": адвокат нашла у Зеленского и Гордона квартиры в Москве

Мир

У президента Украины Владимира Зеленского и самого непримиримого пропагандиста-русофоба Дмитрия Гордона есть надёжные "запасные аэродромы". Да не где-нибудь, а центре Москвы.

О "тайных убежищах" рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян.

О чём никогда не рассказывал Зеленский

У президента Незалежной в столице России есть аж две квартиры:

  • Одна зарегистрирована на супругу Елену Зеленскую. Куплена в январе 2019 года, когда сам экс-комик уже подал документы на участие в выборах.
  • Владелица второй квартиры — Ольга Витальевна Кияшко, тёща господина Зеленского.
#МОНТЯН!
©#МОНТЯН!

Русофоб Дмитрий Гордон квартиру прикупил "для тёщи"

Как рассказала Татьяна Монтян, у журналиста Гордона квартира в Москве всего одна. Но в самом центре, "недалеко от Кремля":

"230 квадратных метров <…> рыночная стоимость — около миллиарда рублей. Жильё записано на тёщу Дмитрия Гордона Инну Бацман. Апартаменты Гордона уже несколько лет сдаются. Цена аренды — миллион рублей в месяц", — пишет адвокат в своём ТГ-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

#МОНТЯН: Крымская квартирка Зельца
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий гордон владимир зеленский
Sberbank
Новости
В США не могут между собой договориться — применит химоружие Россия или нет
Почему российские военные не занимают освобождённые посёлки на Украине
Мурадов: образцы разработок биооружия находили в Крыму ещё в 2014 году
"Настоящие поцреоты": адвокат нашла у Зеленского и Гордона квартиры в Москве
В США заявили, что "российские хакеры" нацелились на американский Минздрав
В ГД предложили обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян
"Всё остальное - слюни", - Охлобыстин поддержал российскую армию на Украине
В Воронеже два человека погибли при взрыве газа
Политолог констатировал уход России в сторону полной экономической суверенности
Названа соцсеть, которая заменит россиянам Instagram
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России

Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.

Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Бывший СССР
Россия — "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС
Ирина Шлионская Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов
Мир. Новости мира
Скандал с биолабами может привести к снятию санкций — эксперт
Политика. Новости и аналитика
Абзалов и Кашин назвали возможный срок завершения спецоперации на Украине
Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы
Общество
Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы
Последние материалы
"Настоящие поцреоты": адвокат нашла у Зеленского и Гордона квартиры в Москве
В США заявили, что "российские хакеры" нацелились на американский Минздрав
В ГД предложили обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян
"Всё остальное - слюни", - Охлобыстин поддержал российскую армию на Украине
В Воронеже два человека погибли при взрыве газа
Политолог констатировал уход России в сторону полной экономической суверенности
Названа соцсеть, которая заменит россиянам Instagram
Декан телешколы МГУ назвал способ наказать "сбежавший за границу гламурятник"
Аналитик Сафина: Западу грозит "разгон" инфляции до исторических показателей
Политолог о контрсанкциях РФ: атомные станции США работаю на российском уране
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников