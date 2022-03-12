"Настоящие поцреоты": адвокат нашла у Зеленского и Гордона квартиры в Москве

У президента Украины Владимира Зеленского и самого непримиримого пропагандиста-русофоба Дмитрия Гордона есть надёжные "запасные аэродромы". Да не где-нибудь, а центре Москвы.

О "тайных убежищах" рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян.

О чём никогда не рассказывал Зеленский

У президента Незалежной в столице России есть аж две квартиры:

Одна зарегистрирована на супругу Елену Зеленскую . Куплена в январе 2019 года, когда сам экс-комик уже подал документы на участие в выборах.

. Куплена в январе 2019 года, когда сам экс-комик уже подал документы на участие в выборах. Владелица второй квартиры — Ольга Витальевна Кияшко, тёща господина Зеленского.

©#МОНТЯН!

Русофоб Дмитрий Гордон квартиру прикупил "для тёщи"

Как рассказала Татьяна Монтян, у журналиста Гордона квартира в Москве всего одна. Но в самом центре, "недалеко от Кремля":

"230 квадратных метров <…> рыночная стоимость — около миллиарда рублей. Жильё записано на тёщу Дмитрия Гордона Инну Бацман. Апартаменты Гордона уже несколько лет сдаются. Цена аренды — миллион рублей в месяц", — пишет адвокат в своём ТГ-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен