У президента Украины Владимира Зеленского и самого непримиримого пропагандиста-русофоба Дмитрия Гордона есть надёжные "запасные аэродромы". Да не где-нибудь, а центре Москвы.
О "тайных убежищах" рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян.
У президента Незалежной в столице России есть аж две квартиры:
Как рассказала Татьяна Монтян, у журналиста Гордона квартира в Москве всего одна. Но в самом центре, "недалеко от Кремля":
"230 квадратных метров <…> рыночная стоимость — около миллиарда рублей. Жильё записано на тёщу Дмитрия Гордона Инну Бацман. Апартаменты Гордона уже несколько лет сдаются. Цена аренды — миллион рублей в месяц", — пишет адвокат в своём ТГ-канале.
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