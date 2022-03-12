В США заявили, что "российские хакеры" нацелились на американский Минздрав

Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило отчёт о потенциальных угрозах в киберпространстве, на фоне происходящего на Украине. Так, в ведомстве считают, что "российские хакеры" намерены ударить по "стратегически важной инфраструктуре".

В контексте сообщения речь идёт о якобы возможных атаках на сайты здравоохранения.

"Считается, что поддерживаемые российским государством субъекты стоят за наиболее сложными кибератаками, о которых сообщалось публично. Конкретнее известно, что для достижения своих геополитических целей они нацеливаются на критически значимую инфраструктуру противника", — цитирует выдержки из отчёта RT.

Как подчеркнули в документе, Россия уже несколько десятилетий является одной из сильнейших кибердержав в мире.

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