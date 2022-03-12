США решают вопрос о смягчении санкций против Венесуэлы из-за нефти

Конгресс США может рассмотреть смягчение санкций против Венесуэлы в случае, если страна "устремиться к подлинной демократии". Как подчеркнул представитель Госдепартамента Нед Прайс, диалог возможен только при прогрессе переговоров с оппозицией.

Ранее США заявляли, что намерены закупать нефть из Венесуэлы, но согласно сообщению американской прессы, договорённости пока достигнуты не были.

"Мы говорили, что пересмотрим некоторые из аспектов санкционной политики, если и только если <…> будет значительный прогресс <…> в переговорах, направленных на реализацию устремлений венесуэльского народа к истинной и подлинной демократии", — цитирует Прайса ТАСС.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что на фоне отказа США от российской нефти, американские власти заявили, что будут осуществлять поставки из Каракаса. Впрочем, с предложением стать импортёром топлива выступили и канадцы, заявив, что полностью могут "заменить Россию" в этой отрасли.

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