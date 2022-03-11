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Автор Игорь Буккер

Байден не Джеймс Бонд: и взболтал, и смешал

Мир » Северная Америка

Президент Джо Байден выступил с заявлением о запрете на ввоз в США русской водки, бриллиантов, морепродуктов и прочей продукции.

Байден не Джеймс Бонд: и взболтал, и смешал

Чтобы граждане США не финансировали «войну Путина», Белый дом лишил Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации». Это позволит Конгрессу ввести тарифы на любые импортируемые из России в США изделия и товары:

  • алмазы,
  • водку,
  • икру,
  • морепродукты,
  • фанеру.

«Это лишит Россию доходов от экспорта превышающую сумму в $1 млрд. США оставляют за собой право вводить дополнительные ограничения на импорт по мере необходимости», - подчеркнули члены администрации Байдена.

Байден пообещал вскоре подписать указ о запрете экспорта в Россию стильных часов, роскошных лимузинов, престижной одежды, элитного алкоголя и ювелирных украшений. Это будет сделано для того, чтобы вызвать негодование российских нуворишей, рассчитывая на то, что последние свергнут Путина.

Ранее с призывом отказаться от продажи алкогольной продукции обратились к ритейлерам власти штатов Огайо, Юта, Нью-Гэмпшир и Пенсильвания. Знаменитый рецепт коктейля водка-мартини Джеймса Бонда "взболтать, а не смешивать" теперь может оказаться не для американских глоток.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии мер для приостановки членства РФ во Всемирной торговой организации.

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