США окучивают экономику Казахстана

Как сообщает корреспондент центра деловой информации портала Kapital. kz. со ссылкой на пресс-службу МИД Республики Казахстан, представители государственных структур Казахстана и США в режиме онлайн обсудили вопросы минимизации последствий антироссийских санкций на экономику страны, которая является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Примерно 80 участников, которые отвечают за торгово-экономическую, финансовую, транспортную, оборонную, энергетическую и аэрокосмическую деятельность Казахстана, а также местные бизнесмены, обсудили с американской стороной особенности новых санкций в торгово-экономической, банковско-финансовой и энергетической сферах. Представители США дали разъяснения по различным направлениям сотрудничества с партнерами из Казахстана в условиях санкционного режима.

Стороны договорились продолжить консультации во избежание непреднамеренных последствий антироссийских санкций для казахстанской экономики.