Президент США Джо Байден заявил, что конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом будет Третьей мировой войной и призвал избежать его.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.