К концу года все забудут о конфликте на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу года люди забудут о конфликте на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, добавив, что для этого необходимо приложить усилия по поддержанию экономики.

"Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года, люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить, переживём — не переживём санкции… Мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдёмся без них: у нас всё есть для того, чтобы жить и работать", — передаёт РИА Новости слова белорусского лидера.

Ранее Путин сообщил Лукашенко, что в переговорах между Россией и Украиной уже есть позитивные сдвиги.

По приказу президента России 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В понедельник, 7 марта, после третьего раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались.

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