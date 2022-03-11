Лукашенко привёз Путину план Украины по атаке на Белоруссию

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ВСУ планировали напасть на его страну. Также Украина намеревалась нанести удар по российским и белорусским военным, которые принимали участие в учениях, подчеркнул президент.

Также в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко отметил, что Москва и Минск не атаковали чужую территорию. По словам главы Белоруссии, украинская армия начала стрелять первой.

"Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу — карту привёз, они бы атаковали наши войска — Беларуси и России, которые были на учениях", — сказал Лукашенко, слова которого цитирует БЕЛТА.

Вместе с этим белорусский лидер одобрил "эту войну", поскольку на территории Украины нашли биооружие. Также президент указал на готовность злоумышленников взорвать крупнейшие АЭС в стране.

Военную спецоперацию по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине Путин объявил 24 февраля этого года. Российский лидер подчёркивал, что целью миссии не является оккупация соседней страны.

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