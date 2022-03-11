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Автор Евгения Васильева

Лукашенко привёз Путину план Украины по атаке на Белоруссию

Мир

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ВСУ планировали напасть на его страну. Также Украина намеревалась нанести удар по российским и белорусским военным, которые принимали участие в учениях, подчеркнул президент.

Лукашенко привёз Путину план Украины по атаке на Белоруссию

Также в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко отметил, что Москва и Минск не атаковали чужую территорию. По словам главы Белоруссии, украинская армия начала стрелять первой.

"Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу — карту привёз, они бы атаковали наши войска — Беларуси и России, которые были на учениях", — сказал Лукашенко, слова которого цитирует БЕЛТА.

Вместе с этим белорусский лидер одобрил "эту войну", поскольку на территории Украины нашли биооружие. Также президент указал на готовность злоумышленников взорвать крупнейшие АЭС в стране.

Военную спецоперацию по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине Путин объявил 24 февраля этого года. Российский лидер подчёркивал, что целью миссии не является оккупация соседней страны.

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«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина белоруссия военные учения владимир путин александр лукашенко
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