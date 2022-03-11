Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в переговорах между Россией и Украиной уже есть позитивные сдвиги.

"Я безусловно проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всём этом поподробнее" — сказал российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что в переговорах с украинской стороной есть прогресс, а их главной целью является прекращение бессмысленного кровопролития.

По приказу президента России 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В понедельник, 7 марта, после третьего раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал, что ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались.

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