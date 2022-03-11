EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Кадыров развеял "подлый миф" о гибели чеченского офицера на Украине

Мир

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о мифе, распространяемом украинскими националистами. Политик напомнил, что недавно они сообщили о якобы погибшем офицере из Чечни.

Кадыров развеял "подлый миф" о гибели чеченского офицера на Украине

В своём Telegram-канале Кадыров подчеркнул: командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев жив и передаёт привет всем жителям России.

"Они не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя, поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников", — написал руководитель Чечни.

Ранее Кадыров заявлял, что близкие чеченских солдат регулярно получают звонки с Украины о "смерти бойцов". По его словам, националисты распространяют фейки для психологического воздействия на граждан РФ.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы рамзан кадыров
Sberbank
Новости
Нельзя допустить войны НАТО с Россией из-за Украины, заявил Столтенберг
В Евросоюзе сообщили о разногласиях по принятию Украины в объединение
Кадыров развеял "подлый миф" о гибели чеченского офицера на Украине
Минобороны откроет гуманитарные коридоры в сторону РФ без разрешения Киева
Политолог оценил решение Meta публиковать призывы к насилию против военных РФ
Учёный назвал страны, из-за которых начнутся новые пандемии
Более миллиона пользователей соцсетей просмотрели ролики о "Роза Хутор"
Премьер-министр Канады: НАТО не поможет Зеленскому закрыть небо над Украиной
В ЕС признали ошибки: нельзя было обещать Украине членство в НАТО
Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Ирина Шлионская Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится Ирина Шлионская Усам Оздемиров Тайные операции Запада на Украине выведут на свет божий Усам Оздемиров Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов
Силовые структуры
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Axios: Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ
Мир. Новости мира
Axios: Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ
Последние материалы
Кадыров развеял "подлый миф" о гибели чеченского офицера на Украине
Минобороны откроет гуманитарные коридоры в сторону РФ без разрешения Киева
Политолог оценил решение Meta публиковать призывы к насилию против военных РФ
Учёный назвал страны, из-за которых начнутся новые пандемии
Более миллиона пользователей соцсетей просмотрели ролики о "Роза Хутор"
Премьер-министр Канады: НАТО не поможет Зеленскому закрыть небо над Украиной
В ЕС признали ошибки: нельзя было обещать Украине членство в НАТО
Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы
Басурин: ВСУ контролирует около 40% территории ДНР
Невролог перечислила ранние симптомы инсульта у людей до 45 лет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников