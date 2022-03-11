Кадыров развеял "подлый миф" о гибели чеченского офицера на Украине

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о мифе, распространяемом украинскими националистами. Политик напомнил, что недавно они сообщили о якобы погибшем офицере из Чечни.

В своём Telegram-канале Кадыров подчеркнул: командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев жив и передаёт привет всем жителям России.

"Они не могут ничего поделать с нашими бойцами на поле боя, поэтому, потеряв мужское достоинство, начинают подло обзванивать их родственников", — написал руководитель Чечни.

Ранее Кадыров заявлял, что близкие чеченских солдат регулярно получают звонки с Украины о "смерти бойцов". По его словам, националисты распространяют фейки для психологического воздействия на граждан РФ.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

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