Депутат Рады Кива утверждает, что Зеленский давно находится за границей

Депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский уже давно находится за границей и оттуда записывает свои видеообращения к нации.

По его мнению, руководители западных государств лишь имитируют поддержку Киева, чтобы улучшить свои позиции в глазах избирателей. Кива отметил в своём Telegram-канале, что на Украине уже начинается "тотальный голод". Он спрогнозировал "окончательный крах" страны.

"Зеленский давно находится за границей, оттуда записывает свои воззвания, продолжая торговать, разворовывать бюджет и обогащаться", — считает депутат.

Он также добавил, что граждане Украины, поддерживающие действующее руководство государства, вскоре будут "проклинать и рвать на куски" тех, кого сегодня называют героями.

Ранее Зеленский пригрозил жёсткими мерами украинским политикам, которые "ищут ниточки в России" и "работают на раскол" страны.

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