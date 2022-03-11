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Автор Игорь Буккер

Пророчица Агафья предрекала распад Украины пять лет назад

Мир » Бывший СССР » Украина

Пророчица Агафья предсказала распад Украины на несколько частей, некоторые из которых окажутся вне России. От собственно Украины останется лишь её центральная часть.

Пророчица Агафья предрекала распад Украины пять лет назад

"Украину ждёт череда разрушительных событий, которые приведут страну к разделению на несколько частей, — пророчествовала Агафья ещё в декабре 2016 года. — Часть территорий уйдёт к Польше, там будет больше всего крови и огня. Юго-восток Киеву не удастся вернуть, он уйдет к России после сражений в истории гражданской войны на Донбассе".

Веб-портал "Новости Омска сегодня" цитирует слова Агафьи о том, что "украинцы поднимут бунт", а потом захотят "вернуть добрые отношения с Россией". Украина "попросит сначала защиты, а потом присоединится к РФ".

"Россию ждёт военный триумф, что заставит многие страны мира склонить голову перед двуглавым российским орлом", — прорицала пять лет назад Агафья.

До 2008 года ясновидящая проживала в Санкт-Петербурге, где рисовала картины. После переезда в деревню Лыково Псковской области, ей стали являться какие-то символы, смысл которых она толкует на свой лад.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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