Пророчица Агафья предсказала распад Украины на несколько частей, некоторые из которых окажутся вне России. От собственно Украины останется лишь её центральная часть.
"Украину ждёт череда разрушительных событий, которые приведут страну к разделению на несколько частей, — пророчествовала Агафья ещё в декабре 2016 года. — Часть территорий уйдёт к Польше, там будет больше всего крови и огня. Юго-восток Киеву не удастся вернуть, он уйдет к России после сражений в истории гражданской войны на Донбассе".
Веб-портал "Новости Омска сегодня" цитирует слова Агафьи о том, что "украинцы поднимут бунт", а потом захотят "вернуть добрые отношения с Россией". Украина "попросит сначала защиты, а потом присоединится к РФ".
"Россию ждёт военный триумф, что заставит многие страны мира склонить голову перед двуглавым российским орлом", — прорицала пять лет назад Агафья.
До 2008 года ясновидящая проживала в Санкт-Петербурге, где рисовала картины. После переезда в деревню Лыково Псковской области, ей стали являться какие-то символы, смысл которых она толкует на свой лад.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.