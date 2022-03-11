Разработки биолабораторий США на Украине шокируют весь мир, считают в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет убеждён: исследования, которые проводились в американских биологических лабораториях на Украине, шокируют всё мировое сообщество.

В интервью РИА Новости парламентарий подчеркнул: сегодня у РФ нет никаких сомнений в том, что на территории Украины создавали биологическое оружие. При этом он добавил, что сеть лабораторий находилась рядом с российской границей.

По мнению Шеремета, в ближайшее время необходимо созвать международную комиссию для проверки всех подобных объектов США, расположенных в разных странах.

"Разработки биологических лабораторий на Украине, участвующих в американской военно-биологической программе, снова шокируют весь мир", — сказал депутат.

Ранее первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в пятницу, 11 марта, Россия запросила проведения заседания Совета Безопасности организации для обсуждения биологической деятельности США на Украине.

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