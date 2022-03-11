Трамп заявил, что цены на бензин в США продолжат расти: "Страну ждёт шок"

Бывший президент США Дональд Трамп спрогнозировал дальнейший рост стоимости бензина на американских заправках. По его словам, страну ждёт шок из-за неверной политики действующего главы государства Джо Байдена.

Он напомнил, что цены на бензин в США уже несколько дней подряд обновляют исторический максимум. Так, в четверг, 10 марта, стоимость топлива превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра). Речь идёт о марке Regular, которая соответствует бензину АИ-92 в России.

"Штаты Среднего Запада платят $4-5 за галлон, полагаю, что в Калифорнии платят около $8 (963,3 рубля по курсу ЦБ РФ на 11 марта. — Прим. ред.), но мы увидим цены намного выше", — подчеркнул Трамп в интервью Fox News.

Стоимость топлива начала заметно расти на Западе после введения новых антироссийских санкций в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Американский лидер Байден предупредил жителей США, что бензин продолжит дорожать. Он обвинил в этом главу РФ Владимира Путина.

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