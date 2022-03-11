Политик из США, поддержавшая бесполётную зону над Украиной: "Не знаю, что это"

Член Палаты представителей Конгресса США Мария Эльвира Салазар, призывавшая к установлению бесполётной зоны над Украиной, заявила, что не понимает её значения, передаёт The Daily Caller.

По словам республиканки от Штата Флорида, она поддерживает все предложения, касающиеся "наказания" российского лидера Владимира Путина и помощи жителям Украины, в том числе бесполётную зону.

"Я не знаю, что это будет означать, но, как вы понимаете, свобода не бесплатна", — сказала Салазар.

Власти Украины регулярно требуют от США ввести ограниченную бесполётную зону над Украиной. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 8 марта, сообщила, что Штаты не могут пойти на этот шаг, так как это создаст угрозу прямого столкновения с РФ.

С 24 февраля Вооружённые силы России по решению президента Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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