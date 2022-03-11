РФ запросила заседание СБ ООН по военно-биологической работе США на Украине

Москва запросила проведения заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил первый заместитель постоянного председателя РФ при организации Дмитрий Полянский.

В своём Twitter-аккаунте он отметил, что в ООН необходимо обсудить военно-биологическую активность американцев на территории Украины.

"Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине", — написал политик.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США израсходовали свыше 200 миллионов долларов, чтобы организовать работу своих биолабораторий на Украине. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настаивают нам том, чтобы опасные образцы патогенов были уничтожены в ближайшее время, передаёт Reuters. В организации убеждены: они могут угрожать населению.

При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в его стране не разрабатывали химическое или иное оружие массового поражения.

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