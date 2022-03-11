США обвинили Россию в создании иллюзии переговоров с Украиной

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс считает, что Москва сегодня создаёт иллюзию переговоров с Киевом, добиваясь "капитуляции Украины".

По его словам, Штаты продолжат поддерживать украинских коллег в дипломатических контактах с РФ, передаёт ТАСС. Однако, как отметил Прайс, Госдеп не возлагает большие надежды на диалог Москвы и Киева по поводу урегулирования конфликтной ситуации вокруг Украины.

"Мы слышали от руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что Россия продолжает стремиться к капитуляции Украины. Очевидно, это не то, чего можно достичь с помощью дипломатии", — сказал представитель Госдепа.

Прайс убеждён: российская сторона проводит дипломатические процедуры "иллюзорно и театрально".

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и призвал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие.

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