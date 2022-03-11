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Автор Юлия Миленина

Зеленский утверждает, что на Украине не разрабатывали химическое оружие

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что в его стране не разрабатывали химическое или иное оружие массового поражения.

Зеленский утверждает, что на Украине не разрабатывали химическое оружие

Как отметил президент Украины в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, лаборатории на территории государства существуют ещё со времён СССР. По его словам, в них учёные ведут обычные научные проекты.

"Мы адекватные люди, я президент адекватной страны, адекватного народа. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает", — подчеркнул Зеленский.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что найденные на Украине материалы подтверждают роль США в финансировании и организации биологических исследований. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд признала наличие лабораторий на Украине. Она заявила, что Белый дом обеспокоен возможным переходом этих объектов под контроль Вооружённых сил РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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