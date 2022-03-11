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Автор Екатерина Широкова

Reuters: в ВОЗ опасаются утечки опасных патогенов из биолабораторий на Украине

Мир

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает на том, что опасные образцы патогенов, которые находятся в украинских лабораториях, необходимо уничтожить. Согласно рекомендации организации, они могут угрожать населению, если "элементы" распространятся.

По сообщению ведомства, из-за малейшей утечки образцов может случиться эпидемия.

"В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", — цитирует заявление ВОЗ Reuters.

Когда конкретно ВОЗ выпустила рекомендацию, издание не уточняет, как и то, были ли они выполнены. Нет информации и о том, какие конкретно патогены: токсины или возбудители опасных болезней, "смутили" всемирную организацию.

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