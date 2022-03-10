Офис Зеленского: в Версале запустят процедуру вступления Украины в ЕС

Заместитель главы офиса украинского лидера Игорь Жовква полагает, что на саммите Евросоюза в Версале будет запущена процедура по членству Украины. Об этом политик сказал в эфире телеканала CNN.

"Ожидания Украины очень просты. Мой президент подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Мы ожидаем сегодня храброго решения от всех лидеров ЕС, собравшихся в Версале", — сказал Жовква.

В четверг, 10 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в настоящий момент рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз не представляется возможным. Об этом он сказал перед началом саммита ЕС в Версале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен