Макрон: рассмотрение заявки Украины в ЕС сейчас невозможно

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в настоящий момент рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз не представляется возможным. Об этом он сказал перед началом саммита ЕС в Версале, сообщает РИА Новости.

Так, французский лидер полагает, что данный процесс не стоит начинать в условиях текущего конфликта. При этом он отметил, что вряд ли ситуация скоро изменится.

"Я должен быть честным и сказать, что не вижу возможности дипломатического урегулирования в ближайшие часы или в самые ближайшие дни", — сказал Макрон.

Ранее на Украине потребовали индивидуального подхода при рассмотрении заявки страны в ЕС. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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