Путин: Россия не будет закрываться от иностранных партнёров

Россия открыта для работы с теми, кто этого хочет, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что РФ не будет закрываться от сотрудничества с иностранными партнёрами.

"Мы об этом многократно раньше говорили. Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, именно партнёрами, которые сами этого хотят", — сказал он.

В ряде западных стран в последнее время была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. Поэтому многие бренды вынуждены были прекратить реализовывать свою продукцию на территории РФ.

Однако 9 марта появилась информация, что после проявления формального негодования, вызванного спецоперацией на Украине, зарубежные компании стали массово возвращаться обратно. Жертвовать многомиллионным бизнесом в угоду Вашингтону компании не готовы.

По приказу президента России 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Но Запад воспринял это как акт агрессии с российской стороны и стал вводить пакет санкций против РФ.

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