Путин: США пытаются подписать контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой

США пытаются договориться о поставках энергоресурсов с Ираном и Венесуэлой, однако эти страны также попадают под санкции, которые ранее вводили американцы, заявил президент России Владимир Путин.

"Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в своё время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой. В Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее президент США Джо Байден объявил об эмбарго на импорт нефти и газа из России. Теперь власти США намерены искать альтернативу, чтобы смягчить последствия от роста цен на бензин и дизтопливо.

Уже отмечалось, что Вашингтон предпринимает некие действия относительно Венесуэлы и Ирана. Тем более, что до введения санкций именно Венесуэла обеспечивала поставки тяжёлой нефти в США. Как быстро получится договориться с этими государствами и получится ли вообще — пока вопрос.

По приказу президента России 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял это как акт агрессии с российской стороны и стал вводить пакет санкций против РФ.

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