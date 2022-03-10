Эстония заявила о приостановке выдачи туристических виз россиянам

Власти Эстонии решили приостановить выдачу туристических виз российским гражданам. Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"Выдача туристических виз временно прекращена", - цитирует «Интерфакс» заявление главы МИД на пресс-конференции в Таллине.

По словам Лийметс, данное решение является не только реакцией эстонских властей на ситуацию вокруг Украины, но и связано с тем, что в настоящее время невозможно организовать прием госпошлин за предоставление туристических виз.

Министр уточнила, что о получении виз могут ходатайствовать россияне, члены семей которых живут в Эстонии. Кроме того, существует возможность получить визу по гуманитарным соображениям, в том числе, чтобы посетить больных родственников.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Эстонии, выступая в республиканском парламенте, высказалась за введение Евросоюзом единого запрета на выдачу виз российским гражданам.

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