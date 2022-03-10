Лавров рассказал, собирается ли Россия напасть на Польшу и Прибалтику

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с иронией отнёсся к разговорам о том, что Россия якобы собирается напасть на Прибалтику и Польшу.

По его словам, такие заявления являются фейками, распространяемыми английской политикой и дипломатией. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия никогда не говорила о таких намерениях, в отличие от его британской коллеги Лиз Трасс, от которой можно вообще ожидать любых, в том числе самых неожиданных, заявлений.

"Мы никогда не говорили о том, что у нас будут какие-то планы в отношении стран, скажем, членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая, (глава МИД Британии) Лиз Трасс, которая заявила что-то вроде: если Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так, что это говорим не мы, это говорит Лиз Трасс, которая в общем то знаменита своими афоризмами", — сказал министр на пресс-конференции в турецкой Анталье. Его слова передаёт РИА Новости.

Лавров отметил, что-то, что Лиз Трасс рассказывает о планах России напасть на Польшу и Прибалтику, "вполне достойно английской культуры, английской политики и дипломатии".

10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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