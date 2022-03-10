Спецоперацию на Украине рано завершать, заявил политолог Перенджиев

Политолог Александр Перенджиев озвучил причины, которые говорят о том, что Вооружённым силам РФ ещё рано завершать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

По его словам, главная цель спецоперации — освободить соседнее государство от националистов, террористов и фашистов. Он напомнил, что радикалы на протяжении пяти лет подвергали геноциду жителей Донбасса.

Перенджиев подчеркнул: пытаться уйти быстро — это значит "перечеркнуть" все успехи российской армии и поставленные перед ней задачи.

"Самое главное — всё равно придётся возвращаться, но уже в более тяжёлых условиях. Сейчас понятно, что надо останавливаться, но все военные операции следует проводить с точки зрения именно гуманитарной, создавать как можно больше условий для безопасности мирных жителей", — сказал эксперт в интервью Телеканалу "360".

Если бы Россия прибегала к быстрым и жестоким мерам в ходе спецоперации, то неизбежно столкнулась бы с сопротивлением со стороны местных жителей, считает политолог. Он убеждён: текущий темп ВС РФ позволяет убедить украинцев в "благожелательных действиях" российской армии.

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