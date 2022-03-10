Песков высказался об участии срочников в спецоперации: "Ситуация исправлена"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию об участии срочников в специальной военной операции по демилитаризации Украины.

По его словам, соответствующие материалы о нарушениях уже переданы в военную прокуратуру. Сотрудники ведомства организуют проверку, а затем дадут правовую оценку сложившейся ситуации, передаёт РИА Новости.

"Это произошло вчера. Ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождёмся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены, в этом плане ситуация исправлена", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о выявлении фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС, которые задействованы в проведении спецоперации на Украине. Президенту РФ Владимиру Путину оперативно доложили о нарушениях. Он поручил больше не привлекать срочников для выполнения задач на территории Украины.

Ранее глава государства сообщал, что в спецоперации участвуют только профессиональные военные.

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