В Китае заявили свою позицию по вопросу применения химического оружия

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в четверг на брифинге, что Китай решительно выступает против применения любой страной химического и биологического оружия при любых обстоятельствах.

"Власти Китая всегда решительно выступали против разработки, обладания или применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах", — приводит слова дипломата издание РИА Новости.

Чжао Лицзянь также заявил, что Китай придерживается независимой и объективной позиции в отношении украинского вопроса. Он заметил, что руководство КНР выработало собственное независимое мнение по данному вопросу, основанное на существе проблемы, и выступает за установление мира путём переговоров.

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