Националисты при отступлении пристёгивают сослуживцев цепями, заявили в ДНР

Украинские националисты, отступая, пристёгивают сослуживцев цепями, чтобы они не смогли сложить оружие и перейти на сторону ДНР. Об этом заявили в штабе территориальной обороны республики.

В Telegram-канале ведомства сказано, что военные ДНР в Новотроицком увидели боевика, прикованного к столбу металлической цепью.

"При отступлении с позиций националисты пристёгивают сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие, не перешли на нашу сторону при входе группировки войск ДНР в наши населённые пункты", — сообщили в штабе.

В ДНР также пояснили, что украинские военнопленные подтверждают факты жесткого обращения со стороны командиров, которые контролируют боевые действия против населения Донбасса.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а через несколько дней, 24 февраля, принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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