AP: жаждущие ехать с Запада на Украину "добровольцы", могут вернуться радикалами

Иностранные эксперты заявили, что "добровольцы" из США, которые изъявили желание поехать на Украину, могут вернуться оттуда с радикальными националистическими взглядами, пишет Associated Press.

Согласно информации издания, опрошенные эксперты утверждают, что после возвращения с Незалежной эти люди могут стать опасны для остального общества. Однако "добровольческое движение" в Америке набирает обороты.

"Это мужчины, которые хотят приключений, чувства значимости и возращения к риторике Второй мировой войны", — заявила агентству директор Международного центра изучения насильственного экстремизма Энн Спекхард.

Кроме того, на фоне происходящего на Украине, такие люди могут вернуться к идее превосходства одной расы над другой.

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