Иностранные эксперты заявили, что "добровольцы" из США, которые изъявили желание поехать на Украину, могут вернуться оттуда с радикальными националистическими взглядами, пишет Associated Press.
Согласно информации издания, опрошенные эксперты утверждают, что после возвращения с Незалежной эти люди могут стать опасны для остального общества. Однако "добровольческое движение" в Америке набирает обороты.
"Это мужчины, которые хотят приключений, чувства значимости и возращения к риторике Второй мировой войны", — заявила агентству директор Международного центра изучения насильственного экстремизма Энн Спекхард.
Кроме того, на фоне происходящего на Украине, такие люди могут вернуться к идее превосходства одной расы над другой.
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Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.
Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.