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Автор Юлия Миленина

Граждане РФ жалуются на русофобию за рубежом: "Нападают на россиян, бьют"

Мир

Граждане РФ, оказавшиеся за рубежом на фоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины, стали всё чаще сталкиваться с русофобией, которая нередко переходит в откровенную агрессию.

Граждане РФ жалуются на русофобию за рубежом: "Нападают на россиян, бьют"

Дальнобойщики сообщили РЕН ТВ, что иностранцы не просто травят русских, но и нападают на них небольшими группами.

"Агрессия начинается на пустом месте. Водитель отдыхает, к нему ночью подъезжают и молча разбивают стёкла или срывают государственные знаки с автомобиля", — рассказал изданию дальнобойщик из РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что градус русофобии и ненависти к гражданам РФ в Штатах и ряде других государств сегодня зашкаливает. Дипломат обвинил американских политиков в том, что они нарушают моральные нормы, о которых сами регулярно напоминают в своих выступлениях.

С 24 февраля ВС РФ по решению президента Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Ранее глава государства порекомендовал представителям ВСУ добровольно сдавать оружие.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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