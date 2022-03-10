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Автор Ольга Лебедева

Русский немец о ситуации в Германии: учу их тут "актуальным" словам

Мир

Россиянин Николай Эрней, который живёт в Дюссельдорфе, рассказал, как обстоят дела в Германии и как живётся там сейчас нашим соотечественникам.

Русский немец о ситуации в Германии: учу их тут "актуальным" словам

Николай рассказал ТГ-каналу SHOT, что цены взлетели стремительно, особенно на бензин и газ. И, по его словам, очевидно, что расти они будут ещё долго.

"Ещё недавно бензин стоил € 1 за литр, а теперь -€ 3. Что же касается отопления, то принцип расчётов за тепло в Германии, - говорит россиянин, - простой: сколько "нажёг", за столько и заплатишь".

То есть, по факту. И выручают в непростой ситуации только оптимизм и ирония. Которых у прагматичных немцев маловато.

"Я немцам говорю: "Вы идиоты. Вам нужно учить новые слова. Слово "дрова" вам пригодится. "Буржуйка" — очень хорошее слово", — иронизирует русский немец.

А вообще, отмечает Николай, русскоязычным сейчас в Германии живётся непросто. Они "на собственной шкуре" сильно ощущают ксенофобию, охватившую граждан ЕС из-за ситуации на Украине. х действительно начали притеснять из-за ситуации на Украине:

"Я говорю сейчас в Германии только по-немецки, потому что есть проблемы. Действительно, нападают на людей. Часть русских магазинов уже разгромили", — сказал он.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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