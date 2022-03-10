Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью журналисту ABC News Дэвиду Мюиру, критикуя российскую спецоперацию, провёл аналогию со Второй мировой войной. И, что называется, сел в лужу.

"То, что происходит сейчас на Украине, уже было в 40-х годах, когда нацистская Германия проводила денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое", — сказал лидер Незалежной. — Я и представить не мог, что это может быть в современном мире. Что человек, объявивший денацификацию, может получить поддержку. Это же преступление против народа".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

"По словам Зе получается, что евреи были нацистами? И гитлеровцы их от этого лечили? Что он курит?"

"Клоун одной фразой обозвал евреев нацистами, отверг понятие "Холокост" и обелил Гитлера. Донаркоманил … пианист".

"Этот обдолбанный с ВВП собирается встречаться? О чем Путин может говорить с этим неадекватом?"