EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Зеленский одной фразой обелил Гитлера и отменил Холокост

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью журналисту ABC News Дэвиду Мюиру, критикуя российскую спецоперацию, провёл аналогию со Второй мировой войной. И, что называется, сел в лужу.

Зеленский одной фразой обелил Гитлера и отменил Холокост

"То, что происходит сейчас на Украине, уже было в 40-х годах, когда нацистская Германия проводила денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое", — сказал лидер Незалежной. — Я и представить не мог, что это может быть в современном мире. Что человек, объявивший денацификацию, может получить поддержку. Это же преступление против народа".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Денацификация — комплекс мероприятий, направленных на очищение послевоенного германского и австрийского общества от влияния нацистской идеологии…

Комментаторы в выражениях не стеснялись

"По словам Зе получается, что евреи были нацистами? И гитлеровцы их от этого лечили? Что он курит?"

"Клоун одной фразой обозвал евреев нацистами, отверг понятие "Холокост" и обелил Гитлера. Донаркоманил … пианист".

"Этот обдолбанный с ВВП собирается встречаться? О чем Путин может говорить с этим неадекватом?"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
Цены на бензин в Южной Корее достигли максимума с 2013 года из-за Украины
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Зеленский одной фразой обелил Гитлера и отменил Холокост
Диетолог объяснила, как питаться людям с болезнями почек
Nintendo и Sony приостановили поставки игровых приставок в РФ
Война чужими руками: США поссорились с Польшей из-за самолётов для Украины
В Крыму заподозрили, что в переговорщики от Украины "затесался" шпион США
Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облака Google и iCloud
Кедми дал НАТО действенный совет на тему "Как быть с Россией"
Володин: искусственно повышать цены в РФ, прикрываясь санкциями, недопустимо
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов Ирина Шлионская Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали? Ирина Шлионская Любовь Степушова Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Ловушка для Байдена: чем обернётся отказ от нефти из России
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Евросоюз
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Последние материалы
Цены на бензин в Южной Корее достигли максимума с 2013 года из-за Украины
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Зеленский одной фразой обелил Гитлера и отменил Холокост
Диетолог объяснила, как питаться людям с болезнями почек
Nintendo и Sony приостановили поставки игровых приставок в РФ
Война чужими руками: США поссорились с Польшей из-за самолётов для Украины
В Крыму заподозрили, что в переговорщики от Украины "затесался" шпион США
Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облака Google и iCloud
Кедми дал НАТО действенный совет на тему "Как быть с Россией"
Володин: искусственно повышать цены в РФ, прикрываясь санкциями, недопустимо
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников