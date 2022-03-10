Япония раскритиковала закон РФ о льготах на Курилах: "Противоречат договору"

Япония раскритиковала новый закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, о предоставлении льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды. Как заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, этот шаг противоречит позиции Токио.

Кроме того, как подчеркнул генсек кабмина, льготы нарушают "договорённости", которые строились между Токио и Москвой долгое время.

"Привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу о северных территориях и сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой до настоящего времени на основе достигнутых на высшем уровне договорённостей", — цитирует Мацуно РИА Новости.

Закон предусматривает освобождение новых компаний, которые зарегистрированы на Курилах на 20 лет. Кроме того, им положены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

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