Антонов: США всерьёз обеспокоены раскрытием истины о биопрограмме у границ РФ

Нервозные высказывания американских политиков свидетельствуют о том, что они серьёзно обеспокоены раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у российских границ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, Белый дом пытается оправдать незаконную и опасную деятельность на Украине, осуществляемую при финансировании США, стандартной тактикой, обвиняя Россию "во всех грехах".

"Призываем США немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии, в том числе на территории постсоветского пространства", — сказал Антонов, отвечая на вопросы СМИ в Facebook-аккаунте посольства.

Он также порекомендовал Вашингтону ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия. Дипломат подчеркнул: США до сих пор остаются единственным государством, участвующим в Конвенции о запрете химоружия, которое не выполнило свои международные обязательства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Штаты разрабатывали сверхопасное биологическое оружие на Украине.

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