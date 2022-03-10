Экс-президент Боливии о ситуации на Украине: западные СМИ хуже атомной бомбы

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что многие годы на Украине бесчинствовали националисты и расисты, между тем иностранные средства массовой информации не реагировали на эти факты. По словам бывшего лидера страны, то, что происходило в Незалежной, — преступление против человечности.

Как подчеркнул Моралес, триггером для развития ситуации вокруг Украины стало желание США "окружить Россию" военным присутствием.

"Но и это не основной вопрос. Есть ещё расизм, национализм. С 2014 года на Украине погибли 14 тысяч человек. Убили пророссийских (людей). Это преступление против человечности. Где были СМИ, осуждающие эти факты?" — вопрошает экс-президент Боливии в беседе с РИА Новости.

Моралес уточнил, что сейчас "правые" СМИ работают "хуже атомной бомбы", потому что повышают градус ситуации. Кроме того, экс-лидер подчеркнул, что "лицемерие", которое происходит в информационном пространстве, "отравляет и разрушает народы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен