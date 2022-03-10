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Автор Ольга Лебедева

Мадуро пытается достучаться до мирового сознания

Мир

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в эскалации конфликта на Украине виноваты те, кто нарушил соглашения с Россией и "попытался окружить её и нацелить на неё ядерное оружие".

Мадуро пытается достучаться до мирового сознания

"Венесуэла призывает к пробуждению мирового сознания. Уже началась мировая война, и на первом этапе она носит экономический характер, с санкциями и блокадами", — заявил он.

Мадуро предупредил, что конфликт вызвал "неопределенность" в ценах и поставках нефти, промышленных ресурсов, сырья и продуктов питания, которая стремится "скрутить руку" целым странам и регионам:

"Наш призыв состоит в том, чтобы мировая экономическая война не перерастала в войну военную или чтобы она дошла до того, что хуже для человечества: до ядерной войны", — подчеркнул лидер Венесуэлы.

Напомним, Николас Мадуро был одним из первых глав государств, кто выразил поддержку России в её противостоянии с Западом. Причём задолго до спецоперации на Украине.

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Третья экономическая война: Кому достанется мир? Выпуск 105 (15.06.2018). Документальный спецпроект.
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы венесуэла николас мадуро
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