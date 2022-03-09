В Германии осознали "сложности" при отказе от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что немецкие власти осознают насколько серьёзна ситуация, при которой Россия не поставляет в Европу газ. На тему энергетической зависимости ЕС от Москвы лидер ФРГ порассуждал в ходе брифинга.

"Мы абсолютно едины с нашими партнёрами, особенно с трансатлантическими партнёрами — Канадой и США — в том, что зависимость от импортов ископаемого сырья в Европе совершенно другая, чем в США и Канаде… Поэтому вещи, которые можно сделать, разнятся", — сказал Шольц, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что экономические связи в энергосекторе перестанут работать в привычном режиме. По словам политика, к отказу от российского импорта "сложно подготовиться", однако правительство Германии уже занимается данным вопросом.

Ранее решение Евросоюза отказаться от нефти из России раскритиковала кандидат в президенты Франции, член парламента Марин Ле Пен. По её мнению, подобная позиция является "собственным харакири".

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