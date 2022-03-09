Мишустин заявил, что правительство поможет сохранить парк иностранных самолётов

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики в текущей ситуации. Так, премьер объяснил, как в стране будут помогать отечественным авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолётов после введённых санкций, сообщает "Интерфакс".

Известно, что российское правительство будет рассматривать законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс. Изменения будут предусматривать упрощение процедур сертификации и допуска к эксплуатации воздушных судов. Кроме того, в планах изменить порядок аккредитации испытательных лабораторий по сертификации.

Ранее Евросоюз запретил поставлять в Россию новые самолёты, а действующие лизинговые договоры распорядился аннулировать в срок до 28 марта.

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